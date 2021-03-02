MSB: “Çanakkale’de tanksavar silahları ile atış eğitimi icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu”

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla, 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde Çanakkale’de tanksavar silahlarıyla atış eğitimi icra edildiğini bildirdi.

Atış eğitimine ait fotoğrafların da paylaşıldığı gönderide şu ifadelere yer verildi:

“3’üncü Kolordu Komutanlığımız tarafından, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinatörlüğünde Çanakkale’de tanksavar silahları ile atış eğitimi icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.”