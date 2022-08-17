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MSB: "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

MSB: "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

Politika 17.08.2022, 08:37
MSB: "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

MSB: "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

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