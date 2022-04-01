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Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi
MSB: "(Boğaz’daki mayınlar) Söz konusu iki mayın SAS timleri tarafından imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor."
MSB: "(Boğaz’daki mayınlar) Söz konusu iki mayın SAS timleri tarafından imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor."
Politika 01.04.2022, 11:59
MSB: "(Boğaz’daki mayınlar) Söz konusu iki mayın SAS timleri tarafından imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor."