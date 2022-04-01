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YÖK Başkanı Özvar: “Savaştan kaçan öğrenciler için üniversite başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında”
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi
MSB: “2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır.”
MSB: “2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır.”
Politika 01.04.2022, 11:59
MSB: “2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır.”