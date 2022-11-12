MSB: “2 Kasım’dan bu yana taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti”

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatının devam edeceğinin açıklandığı 2 Kasım’dan bu yana 21 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığını belirterek, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının 10 milyon 315 bin tonu geçtiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yapıldı. 2 Kasım’dan bu yana toplam 51 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 21 geminin ise Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının 10 milyon 315 bin tonu geçtiği aktarıldı.