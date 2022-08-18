Son Dakika
MSB: "1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti."
MSB: "1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti."
Politika 18.08.2022, 13:54
MSB: "1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti."