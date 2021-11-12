Mozambik’in ilk kadın İçişleri Bakanı göreve başladı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ilk kadın İçişleri Bakanı Arsenia Felicidade Felix Massingue’yi göreve atadı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi tarafından İçişleri Bakanlığı görevine atanan Arsenia Felicidade Felix Massingue, ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. Nyusi ayrıca, yeni Milli Savunma Bakanlığı görevine de Cristvo Artur Chume’yi getirdi. Eski İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’nın bu hafta görevlerinden alındığı da öğrenildi. Yeni Milli Savunma Bakanı Chume’nin içlerinde Mocimboa da Praia ve Cabo Delgado’nun da bulunduğu bir çok şehirde, tümgeneral olarak görev yaptığı belirtildi.

Yeni İçişleri Bakanı Massingue İçişleri Bakanlığı görevine getirilmeden önce, göç şef komiseri olarak çalışmış, ayrıca Inhambane, Manica ve Nampula şehirlerinde de polis komiseri olarak görev almıştı.

Massingue yeni görevinde, eski hükümet görevlerinden de destek alarak terörizm, yolsuzluk ve insan kaçırma eylemleriyle mücadele etmeyi umut ediyor.