Moldova’dan Rus komutanın Transdinyester’e yönelik sözlerine tepki

Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev’in Transdinyester’e yönelik sözleri nedeniyle Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov’un bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada Büyükelçi Vasnetsov’a, Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev’in, Moldova sınırları içerisinde yer alan, ancak Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimde olduğu ve hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester’de Rusça konuşan nüfusa baskı yapıldığı yönündeki ifadelerinden derin endişe duyulduğunun iletildiği aktarıldı. Minnekaev’in sözlerine yanıt verilen açıklamada, "Bu açıklamalar asılsızdır. Moldova tarafsız bir devlettir ve bu ilkeye Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm uluslararası aktörler tarafından saygı gösterilmelidir" denildi.

Rus komutanın tepki çeken açıklaması

Minnekaev, Ukrayna’daki savaşa yönelik dün yaptığı açıklamada, "Özel operasyonun 2 gün önce başlayan ikinci aşamasında Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak. Bu durum, Kırım’a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Donbass üzerindeki kontrolün Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’a kara koridoru oluşturmaya olanak sağlayacağını söyleyen Minnekaev, Ukrayna’nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün ise Rusya’ya, Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan Transdinyester’e erişim sağlayacağını vurgulamıştı. Minnekaev, "Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester’de bir çıkış yolu sağlayacak" demişti.