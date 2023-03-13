Moğolistan’dan 31 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaret

Dışişleri bakanları düzeyinde Moğolistan’dan 31 yıl sonra Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirildi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Dost Moğolistan’a deprem döneminde gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Battsetseg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sık karşılıklı ziyaretler yapma konusunda mutabık kalındığını belirterek, “Semerkant’ta kendileri ile ilk ziyaretlerimizi gerçekleştirmiştik. Dost Moğolistan’a deprem döneminde gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Moğolistan’dan gelen 37 kişilik arama-kurtarma ekibi Hatay’dan 8 kişiyi enkazdan çıkardılar. Geleneksel Moğol çadırı ve ilave çadırları ülkemize gönderdiler. Moğol halkı depremin ilk gününden beri kampanyalar ile ülkemize desteklere devam ediyor, birçok ürünü ülkemize gönderiyorlar. Sivil toplum kuruluşu da bağış kampanyası yaptı” ifadelerini kullandı.

“FETÖ konusunda verdikleri destek için teşekkür ediyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, Moğolistan’la 3 anlaşma imzalandığının altını çizerek, “Bu anlaşmalar ile ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Firmalarımızın Moğolistan’a ilgilerinin arttığını görüyoruz. Savuma sanayide iş birliğimizi geliştirme konusunda da adımlarımız, görüşmelerimiz var. Moğolistan’ın, Türkiye’nin aslında çok başarılı olduğu Kamu Özel Ortaklığı Modelinden istifade etmek istediklerini söylediler. Eğitim ile ilgili de projeleri var, tüm bu konularda iş birliğine, tecrübe paylaşımına hazırız. Türk Hava Yolları haftada 3 olan uçuş sayısını 4’e çıkartacak ama gerek olursa sayıyı 7’ye yükseltecek. FETÖ konusunda verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ülkelerinde FETÖ mensubu kişilerin kalmadığını da kendileri söylediler. Bir ara iş birliğimiz oldu, bu iş birliğinden dolayı başkalarının da etkisi ile anlaşmazlıklar oldu ama bu terör örgütü herkes için tehdittir, dost Moğolistan için de tehdittir. FETÖ’ye karşı her zaman dikkat etmeleri konusunda dostane uyarılarımızı da yaptık” dedi.

“Kurumlar arasında iş birliğinin pekiştirilmesinde anlaşmaya varılmıştır”

İki ülke arasında ticari ve iktisadi alanlarda birçok imkan ve potansiyelin bulunduğunun altını çizen Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ise, "Her yıl 20 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanı piyasaya kazandırma kapasitemiz mevcut. Dünya kaşmir ihtiyacının yüzde 40’ı da ülkemizden karşılanmaktadır. Dolayısıyla deri ve sakatat başta olmak üzere hayvansal ürünlerin ihracatının kolaylaştırılması, karantina ve sağlık şartlarının karşılıklı uyum sağlaması konusunda iş birliği geliştirilerek kurumlar arasında iş birliğinin pekiştirilmesinde anlaşmaya varılmıştır" diye konuştu.

Türkiye tarafından yürütülmekte olan insani diplomasi faaliyetinin dünya toplumuna yararına değinen Battsetseg, “Gerek pandemi dönemi gerek Rusya - Ukrayna arasındaki silahlı çatışmada kendini kanıtlamıştır. Bu politika da tarafımızca memnuniyetle takdir edilmektedir” dedi.