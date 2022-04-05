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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Avcılar’da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi
MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Politika 05.04.2022, 15:10
MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı