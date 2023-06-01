MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı. Yargıtay 3. Ceza dairesi 5 sanık hakkında verilen kararı ise bozdu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince de tamamlandıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi. Hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili kararını açıkladı.

AA'nın haberine göre kararda, "Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, sanıklar ve müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden temyiz itirazlarının esastan reddiyle mahkumiyet hükümleri, beraat kararları ile ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan sanıklar Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'a 15'er, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'e 18'er yıl verilen hapis cezalarıyla ilgili hükmü, "suç vasfında düşülen yanılgı" gerekçesiyle bozdu.

Dairenin sanık Ömer Arık'la ilgili kararında, "Sanığın eylemlerinin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde karar verildiği tespit edilerek mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.