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Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Irak’a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bağdat’a geldi.

Politika 27.06.2021, 13:25
Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Irak’a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bağdat’a geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Irak, Mısır ve Ürdün arasında gerçekleştirilecek 3’lü zirveye katılmak üzere bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Iraklı mevkidaşı Berhem Salih tarafından karşılanan Sisi, Irak’ı 30 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Mısır Cumhurbaşkanı oldu. Sisi’nin ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah da Bağdat’a ulaştı.

İlki geçen yıl Ağustos ayında Ürdün’de düzenlenen 3’lü zirve toplantısı 2 defa ertelenmişti.
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