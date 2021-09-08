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Mısır ile normalleşmede istişareler sürdürülecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır ile yapılan istikşafi görüşmelerin ikinci turuna ilişkin açıklamada "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Politika 08.09.2021, 17:52
Mısır ile normalleşmede istişareler sürdürülecek

Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile dışişleri bakan yardımcıları başkanlığındaki 7-8 Eylül’deki heyet görüşmelerinde iki tarafın “ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit ettiğini” bildirdi.

Heyetler ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuları ele aldı.

İki taraf istişarelerin sürdürülmesine mutabık kaldı.

8 yıl aranın ardından kurulan temas

Türkiye-Mısır ilişkileri 2013'teki darbenin ardından kopmuştu.

Mısır ile görüşmeler önce istihbarat seviyesinde başlamış, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya gelmişti. Ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüşmüştü.

Mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretle ilk tur istikşafi görüşmeleri yapmıştı.

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