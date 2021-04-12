Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry: “Hedasi Barajı’nın görüşmeleri Etiyopya nedeniyle durdu”

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Hedasi Barajı’nın görüşmelerinin Etiyopya nedeniyle durduğunu açıkladı.

Etiyopya tarafında Nil Nehri üzerine inşa edilen ve Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi (Rönesans) Barajı nedeni ile bölgede tansiyon artmaya devam ediyor. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ziyareti sırasında baraj ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Shoukry yaptığı açıklamada, “Hedasi Barajı’nın görüşmeleri Etiyopya’nın uzlaşmazlığı nedeniyle durdu. Mısır, Hedasi Barajı görüşmeleri sırasında büyük esneklik gösterdi. Mısır, bütün taraf ülkeleri için su akışının önemi ile beraber Etiyopya’nın çıkarlarını da dikkate aldı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Hedasi Barajı konusunda bir çözüm varılmasının gerektiğini vurgulayarak, “Ne yazık ki, Etiyopya uzlaşmazlığı nedeniyle görüşmelerde bir tökezleme görüyoruz" ifadelerini kullandı.