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Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi, 7 yıl aradan sonra Mısır’a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Politika 25.06.2022, 18:29
Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi, 7 yıl aradan sonra Mısır’a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, resmi temaslarda bulunmak üzere 7 yıl aradan sonra Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi ile bir araya geldi. Kahire’de İttihadiye Başkanlık Sarayı’nda bir araya gelen liderler, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmenin ardından Katar medyası, Cumhurbaşkanı Sissi ve Katar Emiri’nin ziyaretini ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirirken, görüşmede yatırım, enerji, savunma, kültür ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin görüşüldüğünü bildirdi.

Mısır medyası ise görüşmelerin, 2021’in başlarında ilişkileri yeniden başlattıktan sonra iki ülke arasındaki bağların normalleşmesini sağlamayı amaçladığını bildirdi.

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