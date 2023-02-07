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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 07.02.2023, 23:52
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.