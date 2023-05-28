Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriki

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve yeni dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj gönderdi” denildi.