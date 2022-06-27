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Milyonların beklediği Kabine Toplantısı başladı! Kararlar saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Politika 27.06.2022, 15:33 27.06.2022, 16:12
Milyonların beklediği Kabine Toplantısı başladı! Kararlar saat kaçta açıklanacak?

15:45'te başlayan Kabine Toplantısında asgari ücret zammı ve bayram tatili masada yer alan önemli gündem başlıkları olacak.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?' 

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın 18:00-19:00 saatleri arasında yapılması bekleniyor

'GÜNDEMDE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE BAYRAM TATİLİ, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı ve bayram tatili süresi ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alıyor. Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan zam oranının Kabine Toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

#kabine toplantısı
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