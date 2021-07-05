MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkan seçilişinin 24’üncü yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi, kale modeli ile kitaplaştı. ’Devlet Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi’ adlı kitap, akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin tarafından kaleme alındı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan ’Devlet Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi’ adlı kitap ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumla olan iletişimi; kale modeli ve hilal modeli ile anlatıldı. Kitap, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkan seçilişinin 24. yıldönümü olan 6 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacak.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi’ni tanımlayan en doğru siyasal iletişim modelinin kale modeli olduğunu vurgulayarak, kitapta kale modelini tamamlayan başta hilal modeli olmak üzere 30 özgün model daha geliştirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Gültekin, kale modelinin temelini topluma dönük beka, vicdan ve barış liderliği olduğunu belirterek, MHP’nin üç hilal şeklinde örgütlenen bir koruyucu iletişim liderliği üstlendiğini ve bu liderliğin toplumda özellikle beka vurgusu ile karşılık bulduğunu kaydetti.

’Devlet Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi’ adlı kitap, 3 bölüm ve 300 sayfadan oluşuyor. Siyasal iletişim alanında MHP’yi anlatan ilk çalışma olan kitapta, MHP teşkilatlarının toplumla kurdukları iletişim değerlendirildi ve MHP’nin 2015 ve sonrası seçim dönemlerinde kullandığı reklam kampanyaları siyasal iletişim açısından analiz edildi. Akademisyen kardeşler kitabı, Bahçeli’nin Genel Başkan seçilişinin 24. yıldönümünde, MHP Genel Merkezi’ne de takdim etti.