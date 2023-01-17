Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez. Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır" dedi.