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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.
Politika 24.02.2022, 20:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.