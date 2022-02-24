Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.