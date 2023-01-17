Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir” dedi.
Politika 17.01.2023, 10:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir” dedi.