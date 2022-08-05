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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna’dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna’dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Politika 05.08.2022, 11:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna’dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna’dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

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