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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Politika 31.07.2022, 09:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.