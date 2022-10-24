Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.