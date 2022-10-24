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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Politika 24.10.2022, 11:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.