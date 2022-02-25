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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Politika 25.02.2022, 16:47
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.