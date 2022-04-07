Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemi ile katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemi ile katıldı.
Politika 07.04.2022, 10:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemi ile katıldı.