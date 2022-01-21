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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Politika 21.01.2022, 12:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.