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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Tahıl Krizi) Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Tahıl Krizi) Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirttik."
Politika 01.11.2022, 20:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Tahıl Krizi) Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirttik."