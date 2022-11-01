Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Tahıl Krizi) Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirttik."