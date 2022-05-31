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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz” dedi.

Politika 31.05.2022, 09:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz” dedi.

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