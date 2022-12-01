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Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."
Politika 01.12.2022, 15:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."