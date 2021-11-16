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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Sınırlarımızdan 1 Ocak itibariyle 261 bin 137 geçiş engellendi”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Sınırlarımızdan 1 Ocak itibariyle 261 bin 137 geçiş engellendi”
Politika 16.11.2021, 16:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Sınırlarımızdan 1 Ocak itibariyle 261 bin 137 geçiş engellendi”