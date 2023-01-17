Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşıml

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.