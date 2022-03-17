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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi.”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi.”
Politika 17.03.2022, 17:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi.”