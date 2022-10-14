Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya’nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.