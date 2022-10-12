Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistanlı mevkidaşı Burchuladze ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı’nda görüşmeler gerçekleştiren Bakan Akar, bu kapsamda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.