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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.
Politika 16.07.2020, 14:38
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.
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