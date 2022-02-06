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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Covid-19’a yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Politika 06.02.2022, 18:41 06.02.2022, 18:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
İsmet batı kayseri 42 dakika önce
Sayın savunma bakanım Allahım acil şifalar versin inşAllah tüm dualarımız seninle
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