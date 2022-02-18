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Milli Savunma Bakanı Akar: “Bizim için hem Gürcistan’ın hem de Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli”
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.
Politika 18.02.2022, 11:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.