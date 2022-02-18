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Milli Savunma Bakanı Akar: “Bizim için hem Gürcistan’ın hem de Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, “NATO’ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, “NATO’ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu” dedi.
Politika 18.02.2022, 11:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede, “NATO’ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu” dedi.