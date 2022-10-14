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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.
Politika 14.10.2022, 10:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.