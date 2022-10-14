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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD’den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD’den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut" dedi.
Politika 14.10.2022, 10:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD’den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut" dedi.