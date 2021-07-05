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Milli Savunma Bakanı Akar’dan, video telekonferans yöntemiyle toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Politika 05.07.2021, 15:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.