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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Politika 21.10.2021, 21:41
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları bir araya geldi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara’da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya gelmişti.

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