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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI NİKOLAOS PANAGİOTOPOULOS İLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 04.04.2023, 15:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği Hatay’a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’u havalimanında karşıladı. Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos’un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.