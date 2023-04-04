Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği Hatay’a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’u havalimanında karşıladı. Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos’un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.