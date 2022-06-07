Milli Savunma Bakanı Akar: "(Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin tahliyesi) Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor."