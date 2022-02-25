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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı”
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi."
Politika 25.02.2022, 16:48
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi."