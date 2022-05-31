banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Milli Savunma Bakanı Akar, “(Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, “(Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı” dedi.

Politika 31.05.2022, 09:57
Milli Savunma Bakanı Akar, “(Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, “(Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık