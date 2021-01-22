Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne geldi. Altay Tankı’ını üretmek için BMC’nin kiraladığı 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yetkililerle bir araya gelen Bakan Akar, Altay Tankı’nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler alacağı öğrenildi. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.