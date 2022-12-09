Milli Savunma Bakanı Akar: “Sadece bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sadece bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin ve asil milletimizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir ruhla, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla, azim ve kararlılıkla, başarılı bir şekilde devam etmektedir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı sunumda hudut güvenliğine ilişkin olarak, “Hudut güvenliğimiz, hudut hattında; hudut birliklerimiz ve komandolarımız tarafından hudut gerisinde ise jandarma ve polislerimiz tarafından sağlanmaktadır. Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasında, sınır fiziki güvenlik sistemine dayalı tel örgü, hendek, duvar ve gözetleme sistemlerinden meydana gelen dünya standartlarında, yüksek teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizat kullanılmaktadır. Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Beklentimiz, sadece ve sadece Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesidir”

“Mehmetçik; 8,5 metre kar ve eksi 39 ile 44 derece gibi hava ve her türlü arazi koşulunda, canı pahasına, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır” diyen Bakan Akar, “Beklentimiz, sadece ve sadece Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesidir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, sadece bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin ve asil milletimizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir ruhla, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla, azim ve kararlılıkla, başarılı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır”

Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına cevap veren Akar, “Terör örgütlerine adeta solunum cihazı bırakmak isteyenlerin kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır. Yurtdışında çamur at izi kalsın anlayışıdır. TSK’da kimyasal kullanılmamaktadır, envanterde kimyasal mühimmat bulunmamaktadır. Buna rağmen aynı iddialar dillendiriyorlar. Göz yaşartıcı mühimmatların insan hayatını kurtarmada kullanabileceği bilinmektedir” diye konuştu.

Pençe Kılıç Harekatı’na ilişkin bilgi veren Bakan Akar, “Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Son dönemin en kapsamlı hava operasyonları icra edilmektedir. Harekette terör hedefleri ateş altına alınmış, aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu tespit edilen 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin masum insanlarının kanını hiçbir zaman yanına bırakmadık bırakmayacağız teröristlerin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi.

“Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor”

Yunanistan ile ilgili olarak Akar şunları kaydetti:

“Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz’in, dostluk denizi olmasıdır.”

“Maalesef, Ukrayna tahılının alıcılarının çoğu, zengin ülkelerdir”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, Rusya-Ukrayna savaşının, küresel gıda arzına olumsuz etkisinin Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde çözüme kavuştuğunu aktararak, “Tahıl koridorundan 8 Aralık itibarıyla 13,3 milyon ton tahıl taşınmış, bunun yüzde 57,5’i Avrupa, yüzde 23,9’u Asya, yüzde 11,6’sı Afrika ve yüzde 6,8’i Orta Doğu ülkelerine ulaştırılmıştır. Maalesef, Ukrayna tahılının alıcılarının çoğu, zengin ülkelerdir. Biz de adaletli dağıtım için, gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, tarım sektörünün son 19 yılın 15’inde büyüme gösterdiğini kaydederek, “Tarımsal hasılamız, 2002 yılında 25,1 milyar dolardan yüzde 78,1 artışla 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükseldi. Tarımsal ihracatta, dikkate değer bir artış trendi içindeyiz. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2002 yılında 3,8 milyar dolar iken, bu yıl sonu itibarıyla, 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Yeni tarım vizyonumuzu, ‘SEN ÜRET YETER’ sloganımızla duyurduk. Çiftçilerimize, 1 Ekim’den itibaren ÇKS’ye e-Devlet kapısından erişim imkânı sağladık. Bürokrasiyi azaltarak, yaklaşık 2,2 milyon üreticimize emek, zaman ve para tasarrufu sağladık. Bu yıldan itibaren, tarımsal destekleme sistemimizi değiştirdik, ödemelerimizi öne çektik. Sözkonusu desteği, ayni olarak kullanılmak üzere, başvuran çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına yükledik” dedi.

“Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini, sadece mazot ve gübre alımında kullanabilmektedir” diyen Bakan Kirişci, “Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle, çiftçilerimiz, ekim döneminde, girdi maliyetlerini düşünmeden üretime başladılar. Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin TL tutarındaki faizsiz kredi miktarını, 200 bin TL’ye çıkardık. Bunun 100 bin TL’lik kısmını, yine ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere, banka kartlarına yükledik” şeklinde konuştu.

“Orman ürünleri ihracatı, 2002’de 515 milyon dolar iken 2021’de 5,7 milyar dolara ulaşmıştır”

En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa’da ilk, Dünyada dördüncü sıramızı koruduklarını belirten Kirişci, “Orman ürünleri ihracatı, 2002’de 515 milyon dolar iken 2021’de 5,7 milyar dolara ulaşmıştır. Orman köylümüzün refahını artırmak için yüzde 20’si hibe, kalanı faizsiz ORKÖY kredisi vermeye devam ediyoruz. Ormanlarımızı yangınlardan ve kanun dışı müdahalelerden korumak için 126’sı akıllı olmak üzere toplam 776 kuleden 24 saat gözetliyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı olan İHA’larımızı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülke olduk. Bu yıl, 10’u gece görev yapabilen 55 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, bin 350 arazöz, 692 iş makinası, 2 bin 270 ilk müdahale aracı ve en önemlisi, 26 bin personel ve 110 bin gönüllüyle yangınla cansiparane mücadele ettik. Ekibimize dâhil ettiğimiz 8 bin mesai arkadaşımızla, daha da güçlüyüz. Bu yıl, ilk defa özel eğitim almış 462 personelden oluşan ORKUT Timleri kurarak yangınla mücadelede görevlendirdik. Yanan alanları ağaçlandırarak, yeniden ormanlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.